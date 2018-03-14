Анджелина Джоли возмутила Америку

По словам звезды Голливуда, она прилагает усилия к тому, чтобы ее личного времени не оставалось на нее саму. Даже ванные процедуры она принимает тогда, когда кто-то из ее детей находится с ней рядом.

Как сообщает Newsyou.info, Анджелина подчеркнула, что она из тех мам, которые всегда заняты детьми, потому что хочет приучить их к эмпатии и к тому, что эгоизм – это плохо. Своим примером она считает, что показывает важность заботы об окружающих людях.

Актриса утверждает, что таким образом избегает ощущения пустоты. Она добавила, что несмотря ни на что все равно никогда не чувствует себя расслабленной и ее сводит с ума фраза "расслабься".

Американцы сразу же осудили методы воспитания Анджелины Джоли. В Интернете люди заметили, что актриса размывает психологические границы детей, а это негативным образом скажется на их взрослении.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Анджелина Джоли пропустила церемонию "Оскар 2018" и неофициальное мероприятие после нее.