01:00 13.03.2018 | Культура | Новости     Новости Украины
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Камерон Диаз планирует покинуть карьеру киноактрисы

Голливудская актриса Камерон Диаз намерена уйти из кино. Информацию об этом поведала в интервью ее подруга, актриса Сельма Блэр, передает Metro.

Камерон Диаз планирует покинуть карьеру киноактрисы

По информации издания, Диаз поделилась со своей подругой о намерении завершить кинокарьеру во время недавней встречи. По словам Блэр, актриса хочет посвятить себя семье.

Как утверждает сама Сельма Блэр, об этом всем они говорили за ланчем и Камерон совсем не хочет ничего слушать о кино и планирует завершить свою карьеру.

Известно, что в январе 2015 года Камерон Диаз вышла замуж за гитариста и бэк-вокалиста группы Good Charlotte Бенджи Мэддена. Два года спустя пара объявила о намерении усыновить ребенка.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", популярная актриса Элайза Душку, звезда сериалов "Баффи, истребительница вампиров" и "Кукольный дом", обвинила постановщика трюков Джоэля Крамера в сексуальных домогательствах.


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