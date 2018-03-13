Камерон Диаз планирует покинуть карьеру киноактрисы

По информации издания, Диаз поделилась со своей подругой о намерении завершить кинокарьеру во время недавней встречи. По словам Блэр, актриса хочет посвятить себя семье.

Как утверждает сама Сельма Блэр, об этом всем они говорили за ланчем и Камерон совсем не хочет ничего слушать о кино и планирует завершить свою карьеру.

Известно, что в январе 2015 года Камерон Диаз вышла замуж за гитариста и бэк-вокалиста группы Good Charlotte Бенджи Мэддена. Два года спустя пара объявила о намерении усыновить ребенка.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", популярная актриса Элайза Душку, звезда сериалов "Баффи, истребительница вампиров" и "Кукольный дом", обвинила постановщика трюков Джоэля Крамера в сексуальных домогательствах.