Датский принц Николай стал моделью - ФОТО

Об этом сообщает The Daily Mail. Николай занимает седьмое место на датском престоле, поэтому не собирает доход от Короны, не имеет титула или земли.

Так, за несколько дней до контракта, во время Лондонской недели моды, он попал на шоу Burberry дизайнера Кристофера Бэйли, моделируя клетчатую рубашку и военно-морскую одежду. На подиуме он присоединился к Cara Delevingne, Кейт Мосс, Наоми Кэмпбелл, Мишель Докеры, Наоми Уоттс, Зендейю и Идрис Эльба.

Семья, хотя и удивлена ситуацией, поддерживает и обещает вдохновлять молодого человека.

Напомним, как ранее сообщал " УРА-Информ", супруг королевы Дании Маргрете II скончался на 84-м году жизни во дворце Фреденсборг. Он умер в окружении супруги и двоих сыновей.