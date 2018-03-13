Бывшая супруга Табакова прокомментировала его смерть

По словам Людмилы, она не поддерживала связь с бывшим мужем уже довольно давно. Она надеялась, что семья поможет ему в случае чего и поддержит. Также Актриса сказала, что вспомнит Олега Павловича добрым словом, "но без вашей помощи".

Как сообщает Eg.ru, в данный момент Людмиле Крыловой 79 лет, она была младше Табакова на три года. Они познакомились в конце 1950-ых годов, и Людмила сразу переехала на московскую съёмную квартиру Олега. Поженилась пара в 1959, скромно и без численных гостей, на тот момент их общему сыну Антону исполнилось уже два месяца. Спустя несколько лет Людмила родила ему сестру Александру. Но Табаков изменил ей с 16-летней Мариной Зудиной и некоторые годы спустя подал на развод.

Олег, несмотря на тридцатилетнюю разницу в возрасте не замедлил обзавестись вторым браком. Новая молодая супруга тоже подарила ему двоих детей, Павла и Марию. Его первая семья долгие годы не поддерживала с актером никаких контактов, спустя время его отношения наладились только с сыном.

Напомним, как ранее сообщал ранее "УРА-Инфоорм", в московской больнице в понедельник, 12 марта, умер директор Московского художественного театра имени Чехова, известный актер Олег Табаков.