Украинский мультфильм установил рекорд по кассовым сборам - ВИДЕО

Об этом сообщил глава Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко на своей странице в Facebook.

“Руслан и Людмила" за первый уикенд собрали кассу в 21 489 581 гривен.

По словам очевидцев, залы были набиты битком. Так, на премьеру пришло 285 784 зрителей.

Поэтому, если сравнить с первым днем премьеры Коко, то этот оскароносный мультфильм набрал 10 234 409 грн, а посетило его показ 134 726 зрителей. По словам Ильенко, "Украденная принцесса" – это невероятно позитивный результат для украинского кинорынка, несмотря на то, что наш уикенд был длинее.

Украинский журналист Юрий Бутусов, посетивший показ с детьми, описал этот мультфильм, как поражающий агрессивной украинской культурной экспансией.

Напомним, ранее “УРА-Информ” сообщал, какие киноновинки стоит посмотреть на этой неделе.