Украинский мультфильм установил рекорд по кассовым сборам - ВИДЕО
Украинский мультфильм "Украденная принцесса: Руслан и Людмила" за несколько дней уже собрал вдвое больше денег, чем "Коко" – лауреат Оскара 2018 от студии Disney.
Об этом сообщил глава Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко на своей странице в Facebook.
“Руслан и Людмила" за первый уикенд собрали кассу в 21 489 581 гривен.
По словам очевидцев, залы были набиты битком. Так, на премьеру пришло 285 784 зрителей.
Поэтому, если сравнить с первым днем премьеры Коко, то этот оскароносный мультфильм набрал 10 234 409 грн, а посетило его показ 134 726 зрителей. По словам Ильенко, "Украденная принцесса" – это невероятно позитивный результат для украинского кинорынка, несмотря на то, что наш уикенд был длинее.
Украинский журналист Юрий Бутусов, посетивший показ с детьми, описал этот мультфильм, как поражающий агрессивной украинской культурной экспансией.
Мультфильм "Украденная принцесса: Руслан и Людмила" украинского режиссера Олега Маламужа собрал вдвое больше денег, чем "Коко" – лауреат Оскара 2018 от студии Disney. Об этом сообщил глава Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко в Facebook.