13:30 12.03.2018 | Культура | Новости     Новости Украины
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Жан Рено тепло попрощался с Украиной - ФОТО

В последнее время французский актер Жан Рено был на сьемках фильма "Последний шаг" на Закарпатье. Его пребывание в этом регионе вызвало настоящий фурор среди местных жителей. Так, перед отъездом Рено очень любезно попрощался с персоналом отеля и высказал много теплых слов в адрес местного общества,

Жан Рено тепло попрощался с Украиной - ФОТО

Об этом пишет ZAK News.

Как отмечается, в поселке Синевирские Поляны Рено устроил со всеми желающими фотосессию, каждый получил фото на память.

Также звезда не скупилась на автографы. По словам Константина, актер для каждого, кто просил автограф, не только ставил подпись, но и добавлял личные пожелания.

В свою очередь, местные жители подарили Жану Рено две картины, одну из которых он оставил работникам отеля.

Напмоним, как сообщал ранее "УРА-Информ", знаменитый французский актёр испанского происхождения  Жан Рено приехал в Украину на сьемки, где уже испел пообщатся на родном языке наших жителей.


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