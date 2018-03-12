11:18 12.03.2018 | Культура | Новости     Новости Украины
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За месяц кассовые сборы Черной пантеры собрали больше миллиарда долларов

После выхода в прокат фильма "Черная пантера" всего за месяц создателям картины удалось собрать миллиард долларов кассовых сборов. Об этом пишет Box Office Mojo.

За месяц кассовые сборы Черной пантеры собрали больше миллиарда долларов

Отметим, что наибольшую часть кассовых сборов боевик заработал на родине в США.

По информации портала, "Черная пантера" собрала в США 562 миллиона долларов. В то же время в мировом прокате - 516 миллионов.

Недавно также состоялась премьера фильма в Китае. К настоящему времени он успел там заработать 66,5 миллионов долларов.

Добавим, что фильм получил довольно полярные отзывы зрителей. При этом критики высказывались преимущественно положительно о картине. На сайте-агрегаторе рецензий Metacritic средняя оценка фильма является более высокой, нежели у оскароносной Формы воды.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", съемки нового "Терминатора" в постановке легендарных режиссеров Тима Миллера и Джеймса Камерона стартуют этим летом. Режиссеры поделились деталями съемок и возможного сценария в пресс-конференции.


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