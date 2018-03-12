За месяц кассовые сборы Черной пантеры собрали больше миллиарда долларов

Отметим, что наибольшую часть кассовых сборов боевик заработал на родине в США.

По информации портала, "Черная пантера" собрала в США 562 миллиона долларов. В то же время в мировом прокате - 516 миллионов.

Недавно также состоялась премьера фильма в Китае. К настоящему времени он успел там заработать 66,5 миллионов долларов.

Добавим, что фильм получил довольно полярные отзывы зрителей. При этом критики высказывались преимущественно положительно о картине. На сайте-агрегаторе рецензий Metacritic средняя оценка фильма является более высокой, нежели у оскароносной Формы воды.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", съемки нового "Терминатора" в постановке легендарных режиссеров Тима Миллера и Джеймса Камерона стартуют этим летом. Режиссеры поделились деталями съемок и возможного сценария в пресс-конференции.