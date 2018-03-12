В московской больнице умер Олег Табаков

Как сообщили в театре, Табаков умер в больнице, куда он был госпитализирован в конце ноября 2017 года. С тех пор о состоянии артиста поступали противоречивые новости: сначала сообщалось, что Табаков болен пневмоний и вскоре выпишется из больницы, позднее стало известно, что ситуация со здоровьем у актера более серьезная – его подключили к аппарату искусственного дыхания, он не может говорить, сохраняя при этом ориентацию в пространстве и времени.

О времени и дате похорон будет сообщено дополнительно.

Напомним, Олег Табаков родился в Саратове 17 августа 1935 года. В 1953 году он поступил в Школу-студию МХАТ, где был одним из лучших студентов.

Табаков является одним из основателей театра "Современник". Он известен зрителям по ролям в таких фильмах как "Война и мир", "Семнадцать мгновений весны", "Двенадцать стульев", также Табаков озвучивал кота Матроскина в мультфильме "Трое из Простоквашино" и "Каникулы в Простоквашино".

Как сообщал УРА-Информ, в январе 2018 года сообщалось, что актер идет на поправку. Однако уже через месяц стало известно, что большую часть времени Табаков проводит в состоянии искусственной комы. Медики установили, что организм артиста настолько слаб, что просто не справляется с малейшими нагрузками.