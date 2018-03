Стало известно, кто будет представлять Россию на Евровидении – ВИДЕО

Об этом сообщается на официальном сайте "Евровидения-2018".

Отмечается, что в этом году самый известный песенный конкурс пройдет в португальском Лиссабоне. Полуфиналы состоятся 8 и 10 мая, финал — 12 мая.

Об представительнице конкурса рассказал генеральный директор телеканала Константин Эрнст после того, как Служба безопасности Украины запретила певице въезд в страну на "Евровидение-2017".

Сама же Самойлова в восторге от такого решения. Известно, что она исполнит композицию "I Won’t Break", которую активно тренирует.

"Это песня со стержнем, она прямо про меня, обо мне. Я себя в ней чувствую настоящей", - добавила она.

Добавим, что Португалия получила право провести конкурс после того, как в 2017 году на соревновании победил представлявший ее певец Салвадор Собрал.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", известный певец и музыкант Александр Рыбак во второй раз будет представлять Норвегию на песенном конкурсе Евровидение 2018 с песней "That's How You Write A Song".