Какие киноновинки стоит посмотреть на этой неделе?

Все кинокартины можно увидеть с 15 марта.

Про обновленную норвежским режиссером Роаром Утхаугом "расхитительницу гробниц" Лару Крофт уже не раз вспоминали с интересом. Теперь вместо Анджелины Джоли на экранах мы увидим шведскую актрису Алисию Викандер, обладательницу премии "Оскар" за фильм "Девушка из Дании". Она сыграет главную роль – отважная дочь в поисках отца-исследователя, пропавшего в аномальной зоне. Молодая студентка зарабатывает себе на жизнь курьером, она не хочет богатств отца, так как не может смириться с его смертью. Девушка решает отправится на загадочный остров на его поиски.

Мультфильм про милых гномов не оставит равнодушными не только детей, но и многих взрослых телезрителей. Персонажей "Шерлок Гномс" озвучивали известные актеры Джонни Депп и Эмили Блант. К влюбленной парочке Гномео и Джельетте теперь присоединяется детектив Шерлок Гномс с помощником Ватсоном. Все вместе они будут противостоять злодеям, укравшим их друзей.

Режиссер Паскаль Ложье будет пугать украинцев фильмом ужасов "Земля призраков". Мать с двумя дочерями получают в наследство дом, куда поспешили переехать. В первую же ночь на жилище нападают неизвестные. Через 16 лет выжившие сестры возвращаются в это место, чтобы вспомнить роковую ночь.

Ирландцы удивят уже избитой темой про вирус и живых мертвецов. Новый фильм ужасов "Третья война зомби" расскажет о зараженных смертоносным вирусом людей, некоторым из которых все же посчастливилось вылечиться, но до конца ли?

Посмеяться и развеять негатив украинские зрители смогут над французской комедией "Ищите женщину", а поплакать их чувственная часть имеет возможность над любовной драмой "Ева".

Напомним, как ранее сообщал " УРА-Информ", назван "самый страшный" фильм" 2018 года.