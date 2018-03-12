14:30 12.03.2018 | Культура | Новости     Новости Украины
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Евровидение 2018: букмекеры назвали фаворитов

В 2018 году международный песенный конкурс Евровидения впервые пройдёт в столице Португалии – Лиссабоне. А вот само мероприятие будет проводиться уже в 63-й раз. 

Евровидение 2018: букмекеры назвали фаворитов

Отметим, что Украину представит исполнитель Melovin, Беларусь – Alekseev, Россию - Юлия Самойлова.

При этом именно у представителя Белоруссии самые высокие шансы на победу, тогда как Россия и Украина, вероятней всего, займут места во второй или третьей десятке. По крайней мере такой прогноз озвучили в букмекерской компании Parimatch.

Самые высокие шансы на победу, по мнению букмекеров, у представителей Израиля, Болгарии и Эстонии. Аутсайдерами 2018 года специалисты называют сразу 14 стран: Грузию, Сан-Марино, Словению, Исландию, Мальту, Черногорию, Швейцарию, Литву, Латвию, Венгрию, Сербию, Румынию, Албанию, Молдову и Македонию.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", выбор участника от России на песенный конкурс "Евровидение-2018" совсем не изменился от прошлогоднего, в этом году страну в Португалии будет представлять Юлия Самойлова.


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