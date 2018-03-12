Евровидение 2018: букмекеры назвали фаворитов

Отметим, что Украину представит исполнитель Melovin, Беларусь – Alekseev, Россию - Юлия Самойлова.

При этом именно у представителя Белоруссии самые высокие шансы на победу, тогда как Россия и Украина, вероятней всего, займут места во второй или третьей десятке. По крайней мере такой прогноз озвучили в букмекерской компании Parimatch.



Самые высокие шансы на победу, по мнению букмекеров, у представителей Израиля, Болгарии и Эстонии. Аутсайдерами 2018 года специалисты называют сразу 14 стран: Грузию, Сан-Марино, Словению, Исландию, Мальту, Черногорию, Швейцарию, Литву, Латвию, Венгрию, Сербию, Румынию, Албанию, Молдову и Македонию.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", выбор участника от России на песенный конкурс "Евровидение-2018" совсем не изменился от прошлогоднего, в этом году страну в Португалии будет представлять Юлия Самойлова.