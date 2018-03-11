Жаркая ночь: как Пивоваров зажег в столичном клубе - ФОТО

Такая своеобразная программа звучания произошла в Киеве в "Bel йtage Concert club", 10 марта. Как оказалось, к этому сольному концерту Пивоваров готовился полтора года.

По словам артиста, во время его концерта в столичном клубе фанаты смогли увидеть слияние двух стихий-антиподов - Воды и Огня. Вообщем, такой себе концептуальный LP, в котором была очень разная музыка, с экспериментальным саундом и слиянием многих стилей.

"Киев! Мы это сделали! Как один единый организм. Мы одна стихия. Спасибо", - написал Артем Пивоваров на своей страничке в Instagram.

Также перед своим выступлением украинский певец поздравил всех девушек с прошедшим Международным женским днем, восьмым марта. Ведь, как считает исполнитель, именно благодаря женскому полу, мужчины остаются такими сильными и решительными. Так, в знак благодарности, хитмейкер исполнил "Моя Ночь".

"Моя Ночь, Наша Ночь – жаркая, музыкальная, дикая, стихийная!", - прокричал со сцены музыкант.

И судя по всему – яркая, эмоциональная, интересная атмосфера впечатлила большое количество поклонников. Поскольку, людей на концерте было настолько много, что некоторые пришли даже с детьми. Кроме того, пройдя в клубе от верха до самого низа, можно было наблюдать весёлые компании подростков, молодых людей с семьями, а также состоятельных мужчин с женщинами. К слову, вне зависимости от возраста, людей объединяло чувство любви — к музыке. Поэтому, скорее всего предел еще не достигнут, т.к. все больше и больше ценителей Пивоварова выбирают именно данный набор.

Своими незабываемыми впечатлениями делятся фаны:

Однако на концерте оказались и такие, которые остались недовольны увиденным.

"Скучный поп-концерт. Не слушайте попсу, не ходите на попсовые концерты, а то уснете", - сказал один из гостей вечера.

В общем, музыке достаётся все больше упрёков за её примитивность и непонятность со стороны не только старшего поколения, но и молодежи. Однако несмотря на это необходимо научится ценить любое творчество, ведь оно облагораживает человека и расширяет его кругозор. И да, в современной музыке нет ничего плохого: эта такая же музыка, что и раньше. Просто у нее другие цели, другой смысл.