Александр Рыбак снова стал участником Евровидения - ВИДЕО

Об этом сообщается на официальном сайте "Евровидения-2018".

Отметим, что Александр Рыбак родился в Беларуси, однако позже с родителями переехал в Норвегию. Кстати, певец из этой страны был победителем на Евровидении в 2009 году.





Евровидение-2018 пройдет в столице Португалии - Лиссабоне. Полуфиналы конкурса запланированы на 8 и 10 мая, финал - на 12 мая.

Страна будет впервые принимать шоу благодаря прошлогодней победе своего участника Сальвадора Собрала, который стал триумфатором конкурса в Киеве. Украина будет выступать во втором полуфинале Евровидения-2018. По результатам жеребьевки представитель от Украины певец Melovin выступит последним.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", представитель Украины на конкурсе "Евровидение-2018" Константин Бочаров, который более известен публике под псевдонимом MELOVIN рассказал о своих отношениях с популярной исполнительницей TAYANNA.