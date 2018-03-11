11:57 11.03.2018 | Культура | Новости
100188286:labazovych

Александр Рыбак снова стал участником Евровидения - ВИДЕО

Известный певец и музыкант Александр Рыбак во второй раз будет представлять Норвегию на песенном конкурсе Евровидение 2018 с песней "That's How You Write A Song".

Александр Рыбак снова стал участником Евровидения - ВИДЕО

Об этом сообщается на официальном сайте "Евровидения-2018".

Отметим, что Александр Рыбак родился в Беларуси, однако позже с родителями переехал в Норвегию. Кстати, певец из этой страны был победителем на Евровидении в 2009 году.

Евровидение-2018 пройдет в столице Португалии - Лиссабоне. Полуфиналы конкурса запланированы на 8 и 10 мая, финал - на 12 мая.

Страна будет впервые принимать шоу благодаря прошлогодней победе своего участника Сальвадора Собрала, который стал триумфатором конкурса в Киеве. Украина будет выступать во втором полуфинале Евровидения-2018. По результатам жеребьевки представитель от Украины певец Melovin выступит последним.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", представитель Украины на конкурсе "Евровидение-2018" Константин Бочаров, который более известен публике под псевдонимом MELOVIN рассказал о своих отношениях с популярной исполнительницей TAYANNA.


Поделиться
Читайте также:

  • Со вчерашнего дня, 10 октября, в Украине стартовал национальный отбор на песенный конкурс Евровидение 2018. Анкету для участия в предварительном отборе все желающие могут заполнить до 15 января 2018 года.

  • Представитель Украины на конкурсе "Евровидение-2018" Константин Бочаров, который более известен публике под псевдонимом MELOVIN рассказал о своих отношениях с популярной исполнительницей TAYANNA.
 
В зоне АТО захвачен в плен боевик с российским гражданством Президент США рассказал о возможной сделке с КНДР В Сети показали миллиарды лет Вселенной за несколько минут - ВИДЕО Энергоблок №4 Запорожской АЭС снова не работает
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив