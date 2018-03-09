12:54 09.03.2018 | Культура | Новости     Новости Украины
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Порошенко: один млрд гривен было передано на развитие украинского кино

Президент Украины Петр Порошенко имеет большую надежду, что украинский кинематограф в кратчайшие сроки полностью восстановиться. Соответствующие заявление он сделал во время торжественного вручения Национальной премии имени Тараса Шевченко.

Порошенко: один млрд гривен было передано на развитие украинского кино

Как заявил Петро Порошенко, в прошлом году на украинском языке было снято 47 кинокартин в разных сферах кинематографа. В 2018 году Украина в качестве государственной поддержки выделила на развитие и восстановление отечественного кинопроизводства около 1 млрд гривен.

Поскольку это в два раза больше средств, чем было выделено год назад, в 2018-м украинские режиссёры должны постараться и выложится на полную.

Напомним, как ранее сообщал " УРА-Информ", жюри Международного кинофестиваля Берлинале определилось с победителем номинации "Лучший фильм года". Обладательницей престижной награды "Золотой медведь" стала румынская кинорежиссер Адина Пинтилли за фильм "Прикасайся/не прикасайся ко мне".


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