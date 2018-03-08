02:00 08.03.2018 | Культура | Новости     Новости Украины
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Известный исполнитель Ашер расстается со своей женой после 10 лет отношений

Топовый американский R&B-певец Ашер рассказал, что он разводится со своей супругой Грейс Мигель. Они состояли в отношениях 10 лет, два года из которых пара была в браке. Об этом сообщает издание Us Weekly.

Известный исполнитель Ашер расстается со своей женой после 10 лет отношений

Как отмечает сам Ашер, такое решение они принимали очень долго и пришли к этому обоюдно. Однако, пара по-прежнему тесно связана и остается любящими друзьями, которые будут продолжать поддерживать друг друга на следующих этапах жизни.

"Наша любовь и уважение друг к другу только продолжат расти", — добавил Ашер.

Кстати, Мигель работала менеджером артиста, когда они начали встречаться. Как раз в то время Ашер только расстался со своей предыдущей женой Тамекой Фостер. Тогда новая возлюбленная, которая старше его на 11 лет, помогла ему пройти через трудные времена в жизни. Певец не поделился, что именно разрушило их брак.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", популярный украински поп-исполнитель Никита Алексеев (Alekseev) попробует свои силы в международном песенном конкурсе Евровидение-2018 от Беларуси. И не удивительно, поскольку исполнитель очень популярен в этой стране, а получает награды регулярно в России.


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