15:30 07.03.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Ушел из жизни известный украинский тренер и футболист - ФОТО

На днях в Харькове скончался заслуженный футбольный тренер, заслуженный работник физической культуры и спорта Украины, мастер спорта УССР, педагог и организатор Виталий Никитич Зуб. Спортсмену на момент смерти было 90 лет.

Ушел из жизни известный украинский тренер и футболист - ФОТО

Об этом сообщили в пресс-службе харьковского ФК "Гелиос".

Как отмечается, советский и украинский спортсмен скончался третьего марта.

В пресс-службе также говорится о том, что Виталий Зуб родился в Харькове 2 июня 1928 года в семье харьковского футболиста Никиты Зуба.  Кроме того, в футбол он начал играть в 1944 году в "Трудовых резервах". Одновременно с этим окончил Харьковское ремесленное училище, некоторое время работал слесарем-инструментальщиком на вагоноремонтном заводе. Окончил Харьковский педагогический институт. Играл в харьковском "Локомотиве", московском "Динамо", харьковском "Авангарде" на позициях нападающего и полузащитника. Был тренером харьковского футбольного клуба "Авангард", полтавского "Колоса", харьковского "Металлиста".

Помимо того, Зуб работал проректором, а затем помощником ректора Харьковской академии физической культуры. В 2008 году был награжден орденом "За заслуги" 3-й степени.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на 93-м году жизни умер композитор, народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР Владимир Шаинский.


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