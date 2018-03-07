14:27 07.03.2018 | Культура | Новости
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Актер "Миллионера из трущеб" сообщил о страшной болезни

Известный болливудский и голливудский актер Ирфан Хан рассказал всем фанам, что у него было обнаружено редкое заболевание. Об этом он сообщил на своей Twitter-странице.

Актер

Отмечается, что тяжелый период в жизни актера проходит в окружении семьи.

В своем посте Хан написал, что последние 15 дней его жизни находятся в подвешенном состоянии. Он также добавил, что полн сил и мотивации не сдаваться и двигаться только вперед. Семья актера и близкие ищут лучшие решение проблемы и всячески поддерживают звезду.

Подробности о своем недуге знаменитость раскрывать не стал. Отметил лишь, что через десять дней получит заключительный диагноз от медиков.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", известные голливудские актеры инициировали создание движения, направленного на предотвращение сексуальных домогательств в киноискусстве. Идейным автором создания проекта выступил актер популярного в стране сериала "Друзья" Дэвид Швиммер.


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