Актер "Миллионера из трущеб" сообщил о страшной болезни

Отмечается, что тяжелый период в жизни актера проходит в окружении семьи.

В своем посте Хан написал, что последние 15 дней его жизни находятся в подвешенном состоянии. Он также добавил, что полн сил и мотивации не сдаваться и двигаться только вперед. Семья актера и близкие ищут лучшие решение проблемы и всячески поддерживают звезду.

Подробности о своем недуге знаменитость раскрывать не стал. Отметил лишь, что через десять дней получит заключительный диагноз от медиков.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", известные голливудские актеры инициировали создание движения, направленного на предотвращение сексуальных домогательств в киноискусстве. Идейным автором создания проекта выступил актер популярного в стране сериала "Друзья" Дэвид Швиммер.