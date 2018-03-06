В Лондоне умер создатель заводного радио Тревор Бейлис

Он умер от естественных причин. Как сообщает The Guardian, изобретатель, который был в 2014 году награжден Орденом Британской империи, создатель заводного радио, которое помогло миллионам в развивающихся странах получить доступ к жизненно важной информации, в последние годы жаловался на финансовые трудности после того, как обнаружил, что получил мало прибыли от продаж своего самого известного изобретения. Это побудило Бейлиса призвать правительство ввести более строгую юридическую защиту изобретателей.

Напомним, Тревор родом из Лондона и считался одним из величайших изобретателей Великобритании. Он был наиболее известен своими заводными радиочасами, которые он создал в 1991 году после просмотра документального фильма о СПИДе в Африке, где подчеркивалась ценность образовательных радиопрограмм в борьбе с распространением ВИЧ.

Как сообщал УРА-Информ, в США умер один из самых влиятельных проповедников XX века, который был советником 12 президентов.