Светлана Лобода находится в интересном положении - ФОТО, ВИДЕО

Об этом сообщает 7 days.

Отметим, что вероятнее всего отцом будущего ребенка является Тиль Линдеманн. Известно также, что это один из солистов популярной немецкой рок-группы Rammstein.

По словам журналистов, молодую пару стали постоянно замечать вместе с начала международного музыкального фестиваля "Жара", который проходил в Баку (Азербайджан) летом 2017го. Пара не скрывала своих отношений от общественности. Как пишут медиа, ребенок впервые должен увидеть свет в Лос-Анджелесе, куда вскоре отправится певица.

Недавно, общаясь с представителями СМИ, певице пришлось опровергать слухи о том, что дорогу в шоу-бизнес ей пробивает богатый мужчина. Светлана сказала, что она и ее команда добиваются всего сами.

"У нас огромная команда – штат из 20 человек, где каждый отвечает за свой участок работ. Лучшие специалисты на рынке. И вместе мы называемся - "артист LOBODA", - сообщила украинская артистка.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", скандальная украинская артистка Светлана Лобода получила знаковую премию YUNA 2018. Об этом звезда похвасталась на своей страничке в Instagram, в котором поблагодарила украинцев за признание.