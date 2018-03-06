Оскар 2018 официально назван худшим в истории

Об этом пишет издание Variety.

Как отмечается, за онлайн трансляцией Оскара следили приблизительно 26,5 млн человек.

В 2017 году эта цифра была на шесть миллионов больше. Таким образом, Оскар потерял почти 20% своей аудитории. По данным аналитиков, такой результат является худшим для премии за последние годы. Так, еще в 2000 году церемонию смотрели более 46,5 млн человек. Вместе с тем, Оскар 2018 стал самым продолжительным за последние 11 лет - эфир длился 3 часа 50 минут.

Кстати, 90-я церемония вручения кинопремии "Оскар" прошла 5 марта в Dolby Theatre в Лос-Анджелесе.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", известная актриса Фрэнсис Макдорманд пришла на 90-ю церемонию вручения премии "Оскар" без макияжа и с прической без укладки. Знаменитость стала обладательницей Оскара в номинации "Лучшая женская роль" за главную роль в фильме Мартина Макдона "Три билборда на границе Эббинга, Миссури".