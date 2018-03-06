NASA показало впечатляющее кадры Юпитера - ФОТО

Он был сделан 7 февраля. Как сообщает в понедельник, 5 марта, NASA, на фотографии заметны ураганы и кучевые облака газового гиганта, тянущиеся к экватору планеты. Кроме того, на изображении видна линия раздела дневного и ночного стороны планеты.

В момент фотографирования аппарат находился на расстоянии 120 553 километров от пика облаков планеты.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 15 февраля, жители Антарктиды наблюдали первое из трех, которые намечаются в 2018 году, солнечных затмений. Как сообщает NASA, это затмение можно было увидеть в Антарктиде. Оно накрыло окружающий ее океан, а также коснулось Латинской Америки. Также его можно было увидеть в Бразилии, Парагвае, Уругвае, Чили и Аргентине.