Мужчины Голливуда создали движение против домогательств

Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Отметим, что само название митинга означает как "Требуй с него больше". Известно, что соответствующая фраза принадлежит звезда сериала "Друзья" Дэвиду Швиммеру.

Среди подписавших обращение — актеры Дэвид Аркетт, Джастин Бальдони, продюсер Бен Сильверман.

"Мы выражаем свою поддержку женщинам, мужчинам и тем, кто не относит себя ни к какому гендеру, которые столкнулись с домогательствами, преследованиями и оскорблениями со стороны мужчин в нашей стране", — говорится в письме.

Как заявили инициаторы, именно на мужчинах лежит главная ответственность за предотвращение домогательств, поскольку они чаще всего являются источником подобного поведения, и, кроме того, на данный момент занимают большинство руководящих должностей.

Вообщем, участники #AskMoreOfHim также выразили надежду, что к их кампании присоединятся и другие мужчины.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", накануне церемонии вручения "Оскара" в Голливуде установили статую Харви Вайнштейна. Она изображает скандального продюсера сидящим на "диване для кастинга".