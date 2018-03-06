Лауреатка "Оскара" пришла на церемонию ненакрашенной - ВИДЕО
Известная актриса Фрэнсис Макдорманд пришла на 90-ю церемонию вручения премии "Оскар" без макияжа и с прической без укладки. Знаменитость стала обладательницей Оскара в номинации "Лучшая женская роль" за главную роль в фильме Мартина Макдона "Три билборда на границе Эббинга, Миссури".
Об этом сообщает Vogue.
Отметим, что в момент выхода на сцену, звезда сначала попросила публику поаплодировать всем присутствующим женщинам-номинанткам. В ответ на это актриса Мэрил Стрип и другие женщины-звезды в зале поднялись и захлопали в ладоши. После оваций Макдорманд произнесла свою оскаровскую речь.
Макдорманд придерживается феминистских убеждений и никогда не позирует на красной ковровой дорожке и для глянцевых журналов.
В карьере Макдорманд это уже пятая номинация на "Оскар" и вторая победа. Первый раз она получила награду за роль в фильме "Фарго" в 1997 году.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", для оформления сцены юбилейного "Оскара" шестой год подряд был приглашен именитый сценический дизайнер Дерек Маклейн. В этом году он создал арку, использовав 45 миллионов кристаллов Swarovski.