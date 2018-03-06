Ани Лорак раскритиковали после шоу "Дива" в Минске

Об этом сообщает mk.ru.

Как сообщил критик, молчаливость Ани во время концерта одна из главный причин провального шоу.

"Почти не было общения с публикой даже в тех немногих местах бурного шоу, где оно вполне напрашивалось, не говоря уже о приглашении на сцену фанатов из зала для эмоционального блиц-тока, что сейчас очень модно на всех шоу больших див на Западе и создает на концертах даже стадионного масштаба особенную атмосферу сопричастности и участия", - комментирует критик.

Конечно, зрители могли не обратить особого внимания на это, потому что наслаждались любимыми песнями и необычными элементами шоу. Среди которых, ванна, наполненная бриллиантами, огромная птица Феникс, образ египетской царицы, обыгрывание таких хитов как "Обними меня" в стиле кабаре 30-х годов, - не позволили заскучать.

Кроме того, Гаспарян отдал должное большому объему работы, который выполнила Ани Лорак и ее команда, сказав, что она заслуживает уважения и поклона.

Ани Лорак не единственная звезда, которая за красочным и сочным сценарием забывает раскрыть содержание. В 95 процентах случаев в шоу-бизнесе артисты предпочитают форму, отвлекая поклонников яркими режиссерскими задумками.

В итоге, музыкальный критик выразил надежду, что Ани Лорак перейдет на новый уровень, наполняя зажигательными танцами и песнями не только глаза, но и сердца зрителей.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", король российской эстрады Филипп Киркоров сравнил свою куму - украинскую исполнительницу Ани Лорак со своей бывшей супругой - Аллой Пугачевой.