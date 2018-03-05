В Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения "Оскара" - ВИДЕО

Статуэтки получили лауреаты в 24 номинациях. Номинанты на международную премию были объявлены в конце января, а 27 февраля завершилось голосование.
Лидером по количеству номинаций в этот раз стал фильм "Форма воды" режиссера Гильермо дель Торо. Он претендовал на награду сразу в 13 категориях.
Военная драма "Дюнкерк" Кристофера Нолана попала в восемь номинаций, у драмы Мартина Макдонаха "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" было 7 номинаций, а у фильмов "Темные времена" и "Призрачная нить" - шесть.
Победители Оскар 2018 во всех номинациях
Номинация "Лучший фильм"
"Форма воды" - победитель
"Три билборда на границе Эббинга, Миссури"
"Прочь"
"Зови меня своим именем"
"Темные времена"
"Дюнкерк"
"Призрачная нить"
"Леди Берд"
"Секретное досье"
Номинация "Лучший режиссер"
Гильермо дель Торо в фильме "Форма воды" - победитель
Кристофер Нолан - "Дюнкерк"
Джордан Пил - "Прочь"
Грета Гервиг - "Леди Берд"
Пол Томас Андерсон - "Призрачная нить"
Номинация - "Лучший актер"
Гэри Олдмен - "Темные времена" - победитель
Дэниел Калуя - "Прочь"
Тимоти Шаламе - "Зови меня своим именем"
Дэниел Дей Льюис - "Призрачная нить"
Дэнзел Вашингтон - "Роман Израэл, Esq"
Номинация - "Лучший актер"
Гэри Олдмен - "Темные времена" - победитель
Дэниел Калуя - "Прочь"
Тимоти Шаламе - "Зови меня своим именем"
Дэниел Дей Льюис - "Призрачная нить"
Дэнзел Вашингтон - "Роман Израэл, Esq"
Номинация "Лучшая актриса"
Френсис Макдорманд - "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" - победитель
Сирша Ронан - "Леди Берд"
Салли Хокинс - "Форма воды"
Марго Робби - "Тоня против всех"
Мэрил Стрип - "Секретное досье"
Номинация "Лучшая мужская роль второго плана"
Сэм Рокуэл - "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" - победитель
Виллем Дефо - "Проект "Флорида"
Вуди Харельсон - "Три билборда на границе Эббинга, Миссури"
Ричард Дженкинс - "Форма воды"
Кристофер Пламер - "Все деньги мира"
Номинация "Лучшая женская роль второго плана"
Элисон Дженни - "Тоня против всех" - победитель
Мэри Джей Блайдж - "Ферма "Мадбаунд"
Лесли Манвил - "Призрачная нить"
Лори Меткаф - "Леди Берд"
Октавия Спенсер - "Форма воды"
Номинация "Лучший оригинальный сценарий"
Джордан Пил - "Прочь" - победитель
Эмили Гордон и Кумэйл Нанджиани - "Любовь-болезнь"
Грета Гервиг - "Леди Берд"
Гильермо дель Торо и Ванесса Тейлор - "Форма воды"
Мартин Макдонах - "Три билборда на границе Эббинга, Миссури"
Номинация "Лучший адаптированный сценарий"
Джеймс Айвори - "Зови меня своим именем" - победитель
Скотт Нойстедтер и Майкл Х. Уэбер - "Горе творец"
Скотт Фрэнк, Джеймс Мэнголд и Майкл Гри - "Логан"
Аарон Соркин - "Большая игра"
Вирджил Уильямс и Ди Рис - "Ферма "Мадбаунд"
Номинация "Лучший фильм на иностранном языке"
"Фантастическая женщина" - Чили - победитель
"Нелюбовь" - Россия
"Оскорбление" - Ливан
"О теле и душе" - Венгрия
"Квадрат" - Швеция
Номинация "Лучший анимационный полнометражный фильм"
"Коко" - победитель
"Босс-молокосос"
"Добытчица" "Фердинанд"
"Ван Гог. С любовью, Винсент"
Номинация "Лучшая операторская работа"
"Бегущий по лезвию 2049" - победитель
"Темные времена" "Дюнкерк"
"Ферма Мадбаунд"
"Форма воды"
Номинация "Лучшая музыка"
"Форма воды" - победитель
"Дюнкерк"
"Бегущий по лезвию 2049"
"Звездные войны: Последние джедаи"
"Три билборда на границе Эббинга, Миссури"
Номинация "Лучшая песня к фильму"
Remember Me, "Коко" - победитель
Mighty River, "Ферма"
Мадбаунд" Mystery of Love,
"Зови меня своим именем Stand Up for Something,
"Маршалл" This Is Me, "Величайший шоумен"
Номинация "Лучший монтаж"
"Дюнкерк" - победитель
"Малыш на драйве"
"Тоня против всех"
"Форма воды"
"Три билборда на границе Эббинга, Миссури"
Номинация "Лучшие визуальные эффекты"
"Бегущий по лезвию 2049" - победитель
"Звездные войны: Последние джедаи"
"Стражи галактики-2"
"Кинг-конг: остров черепа"
"Война за планету обезьян"
Номинация "Лучшая работа художника"
"Форма воды" - победитель
"Красавица и чудовище"
"Бегущий по лезвию 2049"
"Темные времена"
"Дюнкерк"
Номинация "Лучший дизайн костюмов"
Марк Бриджес - "Призрачная нить" - победитель
"Красавица и чудовище"
"Темные времена"
"Форма воды"
"Виктория и Абдул"
Номинация "Лучший звуковой монтаж, лучший звук"
"Дюнкерк" - победитель
"Малыш на драйве"
"Бегущий по лезвию 2049"
"Форма воды"
"Звездные войны: Последние джедаи"
Номинация "Лучшее сведение звука"
"Дюнкерк" - победитель
"Малыш на драйве"
"Бегущий по лезвию 2049"
"Форма воды"
"Звездные войны: Последние джедаи"
Номинация "Лучший грим"
"Темные времена" - победитель
"Виктория и Абдул"
"Чудо"
Номинация "Лучший документальный фильм, полнометражный"
"Икар" - Брайан Фогель - победитель
"Лица, деревни"
"Последние люди Алеппо"
"Стронг-Айленд" "Abacus: Small Enough to Jail"
Номинация "Лучший документальный фильм, короткометражный"
"Рай - это пробка на 405-м шоссе" - победитель
"Эдит+Эдди" "Героин(я)"
"Искусство ножа"
"Остановка"
Номинация "Лучший игровой короткометражный фильм"
"Немое дитя" - победитель
"Начальная школа Де-Клаб"
"11 часов"
"Мой племянник Эммет"
"Watu Wote: Все мы"
Номинация "Лучший анимационный короткометражный фильм"
"Дорогой баскетбол" - победитель
"Вечеринка в саду" "Лу"
"Пустое место" "Хулиганские сказки".
Напомним, в Голливуде
состоялась 90 церемония вручения престижной кинонаграды "Оскар".
Проходила церемония традиционно в кинопанораме "Долби", а бессменным ведущим "Оскара" остается комик Джимми Киммел. Всего жюри определяться с 24 номинациями, но главные статуэтки будут вручены за "Лучший фильм", "Лучшего режиссера", "Лучшего актера" и "Лучшую актрису".
Как сообщал
УРА-Информ, для оформления сцены юбилейного " Оскара" шестой год подряд был приглашен именитый сценический дизайнер Дерек Маклейн. В этом году он создал арку, использовав 45 миллионов кристаллов Swarovski.