В Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения "Оскара" - ВИДЕО

Статуэтки получили лауреаты в 24 номинациях. Номинанты на международную премию были объявлены в конце января, а 27 февраля завершилось голосование.

Лидером по количеству номинаций в этот раз стал фильм "Форма воды" режиссера Гильермо дель Торо. Он претендовал на награду сразу в 13 категориях.

Военная драма "Дюнкерк" Кристофера Нолана попала в восемь номинаций, у драмы Мартина Макдонаха "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" было 7 номинаций, а у фильмов "Темные времена" и "Призрачная нить" - шесть.

Победители Оскар 2018 во всех номинациях

Номинация "Лучший фильм"

"Форма воды" - победитель

"Три билборда на границе Эббинга, Миссури"

"Прочь"

"Зови меня своим именем"

"Темные времена"

"Дюнкерк"

"Призрачная нить"

"Леди Берд"

"Секретное досье"

Номинация "Лучший режиссер"

Гильермо дель Торо в фильме "Форма воды" - победитель

Кристофер Нолан - "Дюнкерк"

Джордан Пил - "Прочь"

Грета Гервиг - "Леди Берд"

Пол Томас Андерсон - "Призрачная нить"

Номинация - "Лучший актер"

Гэри Олдмен - "Темные времена" - победитель

Дэниел Калуя - "Прочь"

Тимоти Шаламе - "Зови меня своим именем"

Дэниел Дей Льюис - "Призрачная нить"

Дэнзел Вашингтон - "Роман Израэл, Esq"

Номинация "Лучшая актриса"

Френсис Макдорманд - "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" - победитель

Сирша Ронан - "Леди Берд"

Салли Хокинс - "Форма воды"

Марго Робби - "Тоня против всех"

Мэрил Стрип - "Секретное досье"

Номинация "Лучшая мужская роль второго плана"

Сэм Рокуэл - "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" - победитель

Виллем Дефо - "Проект "Флорида"

Вуди Харельсон - "Три билборда на границе Эббинга, Миссури"

Ричард Дженкинс - "Форма воды"

Кристофер Пламер - "Все деньги мира"

Номинация "Лучшая женская роль второго плана"

Элисон Дженни - "Тоня против всех" - победитель

Мэри Джей Блайдж - "Ферма "Мадбаунд"

Лесли Манвил - "Призрачная нить"

Лори Меткаф - "Леди Берд"

Октавия Спенсер - "Форма воды"

Номинация "Лучший оригинальный сценарий"

Джордан Пил - "Прочь" - победитель

Эмили Гордон и Кумэйл Нанджиани - "Любовь-болезнь"

Грета Гервиг - "Леди Берд"

Гильермо дель Торо и Ванесса Тейлор - "Форма воды"

Мартин Макдонах - "Три билборда на границе Эббинга, Миссури"

Номинация "Лучший адаптированный сценарий"

Джеймс Айвори - "Зови меня своим именем" - победитель

Скотт Нойстедтер и Майкл Х. Уэбер - "Горе творец"

Скотт Фрэнк, Джеймс Мэнголд и Майкл Гри - "Логан"

Аарон Соркин - "Большая игра"

Вирджил Уильямс и Ди Рис - "Ферма "Мадбаунд"

Номинация "Лучший фильм на иностранном языке"

"Фантастическая женщина" - Чили - победитель

"Нелюбовь" - Россия

"Оскорбление" - Ливан

"О теле и душе" - Венгрия

"Квадрат" - Швеция

Номинация "Лучший анимационный полнометражный фильм"

"Коко" - победитель

"Босс-молокосос"

"Добытчица" "Фердинанд"

"Ван Гог. С любовью, Винсент"

Номинация "Лучшая операторская работа"

"Бегущий по лезвию 2049" - победитель

"Темные времена" "Дюнкерк"

"Ферма Мадбаунд"

"Форма воды"

Номинация "Лучшая музыка"

"Форма воды" - победитель

"Дюнкерк"

"Бегущий по лезвию 2049"

"Звездные войны: Последние джедаи"

"Три билборда на границе Эббинга, Миссури"

Номинация "Лучшая песня к фильму"

Remember Me, "Коко" - победитель

Mighty River, "Ферма"

Мадбаунд" Mystery of Love,

"Зови меня своим именем Stand Up for Something,

"Маршалл" This Is Me, "Величайший шоумен"

Номинация "Лучший монтаж"

"Дюнкерк" - победитель

"Малыш на драйве"

"Тоня против всех"

"Форма воды"

"Три билборда на границе Эббинга, Миссури"

Номинация "Лучшие визуальные эффекты"

"Бегущий по лезвию 2049" - победитель

"Звездные войны: Последние джедаи"

"Стражи галактики-2"

"Кинг-конг: остров черепа"

"Война за планету обезьян"

Номинация "Лучшая работа художника"

"Форма воды" - победитель

"Красавица и чудовище"

"Бегущий по лезвию 2049"

"Темные времена"

"Дюнкерк"

Номинация "Лучший дизайн костюмов"

Марк Бриджес - "Призрачная нить" - победитель

"Красавица и чудовище"

"Темные времена"

"Форма воды"

"Виктория и Абдул"

Номинация "Лучший звуковой монтаж, лучший звук"

"Дюнкерк" - победитель

"Малыш на драйве"

"Бегущий по лезвию 2049"

"Форма воды"

"Звездные войны: Последние джедаи"

Номинация "Лучшее сведение звука"

"Дюнкерк" - победитель

"Малыш на драйве"

"Бегущий по лезвию 2049"

"Форма воды"

"Звездные войны: Последние джедаи"

Номинация "Лучший грим"

"Темные времена" - победитель

"Виктория и Абдул"

"Чудо"

Номинация "Лучший документальный фильм, полнометражный"

"Икар" - Брайан Фогель - победитель

"Лица, деревни"

"Последние люди Алеппо"

"Стронг-Айленд" "Abacus: Small Enough to Jail"

Номинация "Лучший документальный фильм, короткометражный"

"Рай - это пробка на 405-м шоссе" - победитель

"Эдит+Эдди" "Героин(я)"

"Искусство ножа"

"Остановка"

Номинация "Лучший игровой короткометражный фильм"

"Немое дитя" - победитель

"Начальная школа Де-Клаб"

"11 часов"

"Мой племянник Эммет"

"Watu Wote: Все мы"

Номинация "Лучший анимационный короткометражный фильм"

"Дорогой баскетбол" - победитель

"Вечеринка в саду" "Лу"

"Пустое место" "Хулиганские сказки".

Напомним, в Голливуде состоялась 90 церемония вручения престижной кинонаграды "Оскар".

Проходила церемония традиционно в кинопанораме "Долби", а бессменным ведущим "Оскара" остается комик Джимми Киммел. Всего жюри определяться с 24 номинациями, но главные статуэтки будут вручены за "Лучший фильм", "Лучшего режиссера", "Лучшего актера" и "Лучшую актрису".

Как сообщал УРА-Информ, для оформления сцены юбилейного " Оскара" шестой год подряд был приглашен именитый сценический дизайнер Дерек Маклейн. В этом году он создал арку, использовав 45 миллионов кристаллов Swarovski.