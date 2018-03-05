13:55 05.03.2018 | Культура | Новости     Новости Украины
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Украинские звезды вновь получили новые российские награды – ФОТО

Известные украинские звезды Светлана Лобода и Ани Лорак стали лауреатами престижной российской музыкальной премии ЖАРА MUSIC AWARDS. Снимки с мероприятия Ани Лорак опубликовала на своей Instagram-странице.

Украинские звезды вновь получили новые российские награды – ФОТО

Отмечается, что топовая певица Ани Лорак победила в номинации "Певица года", а Светлана Лобода - в категории "Песня года".

К слову, судьи премии назвали лучшей композицию Светланы Лободы "Случайная", которую она презентовала в 2017 году.

Также на церемонии засветились украинские исполнительницы Настя Каменских и Вера Брежнева.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", директор Норвежского института Хенрик Урдал заявил, что кандидатура американского президента уже в третий раз выдвинута на Нобелевскую премию мира.


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