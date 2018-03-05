Украинские звезды вновь получили новые российские награды – ФОТО

Отмечается, что топовая певица Ани Лорак победила в номинации "Певица года", а Светлана Лобода - в категории "Песня года".

К слову, судьи премии назвали лучшей композицию Светланы Лободы "Случайная", которую она презентовала в 2017 году.

Также на церемонии засветились украинские исполнительницы Настя Каменских и Вера Брежнева.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", директор Норвежского института Хенрик Урдал заявил, что кандидатура американского президента уже в третий раз выдвинута на Нобелевскую премию мира.