MELOVIN рассказал об отношениях с TAYANNA

Такое признание молодой украинский артист сделал в интервью "Светская жизнь".

В частности, ему и его бывшей конкурентке TAYANNA, фанаты неоднократно приписывали вражду, однако MELOVIN поспешил развеять слухи.

Константин не только здоровается и общается с Татьяной, но и считает ее талантливой и профессиональной певицей. Певец также рассказал, что не обращает внимания, если кто-то считает его конкурентом или завидует ему.

Известно, что в этом году TAYANNA обошла MELOVIN по количеству балов от жюри, набрав шесть максимальных, но зрители выбрали Константина. В итоге MELOVIN опередил TAYANNA на 1 бал.

Поддержать MELOVIN планирует его наставник Игорь Кондратюк, но он еще не уверен, что поедет на Евровидение 2018 в Лиссабон. Тем временем певец определил своего основного конкурента, признавшись: "Главный конкурент – это ты в зеркале".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", популярный украинский продюсер Александр Бебешко считает, что MELOVIN не пренесет стране победу, а только затеряется среди конкурсантов в Португалии.