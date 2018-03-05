Борис Гребенщиков попал в реанимацию

Сейчас он находится в больнице в Санкт-Петербурге. Как сообщает в воскресенье, 4 марта, издание kp.ru со ссылкой на друга музыканта, художника и режиссера Виктора Тихомирова, музыканта госпитализировали с воспалением легких.

Его забрали вчера утром. Находится сейчас в сознании, - рассказал Тихомиров. Вместе с тем источники газеты сообщили, что Гребенщиков оказался в больнице из-за проблем с сердцем.

При этом дочь Бориса Борисовича Алиса ни подтверждать, ни опровергать появившуюся информацию не стала.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, известный американский режиссер, актер и сценарист Кевин Смит был экстренно госпитализирован с сердечным приступом. При этом если бы медицинская помощь не была оказана вовремя, то актер мог бы скончаться. По словам врача, у пациента была полностью закупорена передняя нисходящая артерия.