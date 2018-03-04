Союзмультфильм решил переснять мультфильм "Простоквашино" - ВИДЕО
В сети появились первые кадры реворкинга популярного в советское время мультфильма "Простоквашино". Видео в своем Instagram опубликовал популярный российский актер.
Директор киностудии Борис Машковцев поделился деталями съемок нового многосерийного мультфильма "Простоквашино". Изначально планировалось отснять 30 серий, которые киностудия будет выпускать каждый месяц.
В основе мультика будут лежать изменения общества в постсоветскую эпоху. На создание мультфильма выделили 300 млн рублей.
Первые 10 эпизодов будут выходить по официальному российскому телевидению. Первую серию покажут этой весной.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно представители Госкино заявили, что в текущем году состоится 49 премьер украинских фильмов.