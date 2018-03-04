07:00 04.03.2018 | Культура | Новости
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Союзмультфильм решил переснять мультфильм "Простоквашино" - ВИДЕО

В сети появились первые кадры реворкинга популярного в советское время мультфильма "Простоквашино". Видео в своем Instagram опубликовал популярный российский актер.

Союзмультфильм решил переснять мультфильм

Директор киностудии Борис Машковцев поделился деталями съемок нового многосерийного мультфильма "Простоквашино". Изначально планировалось отснять 30 серий, которые киностудия будет выпускать каждый месяц. 

В основе мультика будут лежать изменения общества в постсоветскую эпоху. На создание мультфильма выделили 300 млн рублей.

Первые 10 эпизодов будут выходить по официальному российскому телевидению. Первую серию покажут этой весной.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно представители Госкино заявили, что в текущем году состоится 49 премьер украинских фильмов.


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