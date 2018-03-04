Не рекомендуется к просмотру детям до 18-ти: назван "самый страшный" фильм года - ВИДЕО

На официальном портале кинокритики Rotten Tomatoes фильм занимает 10 баллов из 10.

"В день солнечного затмения она решается вместе с двумя своими подругами устроить спиритический сеанс с помощью доски Уиджи. Однако во время оккультного ритуала она совершает роковую ошибку и открывает ворота в свой мир зловещему призраку", - говорится к описанию киноленты.

В основу фильма положен реальный случай, который произошел в далеком 1991 году, когда девушка, которая баловалась с доской Уиджи погибла страшной смертью.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно жюри Международного кинофестиваля Берлинале определилось с победителем номинации "Лучший фильм года".