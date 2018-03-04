Не рекомендуется к просмотру детям до 18-ти: назван "самый страшный" фильм года - ВИДЕО

"В день солнечного затмения она решается вместе с двумя своими подругами устроить спиритический сеанс с помощью доски Уиджи. Однако во время оккультного ритуала она совершает роковую ошибку и открывает ворота в свой мир зловещему призраку", - говорится к описанию киноленты.
В основу фильма положен реальный случай, который произошел в далеком 1991 году, когда девушка, которая баловалась с доской Уиджи погибла страшной смертью.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно жюри Международного кинофестиваля Берлинале определилось с победителем номинации "Лучший фильм года".
Для многих, пятница 13-е – это необычный, мистический день. Другие же, наоборот, считают этот день счастливым и удачным. Давайте попробуем разобраться, откуда пришли суеверия по поводу мистических свойств пятницы 13-ого, и стоит ли бояться этого дня?!
Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони намерен дожить до 120 лет. Об этом он заявил во время празднования 90-летия Дона Луиджи Верца, основателя и почетного президента городской больницы Сан-Раффаэле и ректора общественного Университета жизни и здоровья.