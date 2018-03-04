03:00 04.03.2018 | Культура | Новости
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Не рекомендуется к просмотру детям до 18-ти: назван "самый страшный" фильм года - ВИДЕО

В номинации на победу хоррорских лент в 2017 году заняла работа "Уиджи: Проклятие Вероники". Об этом передает NME. 

Не рекомендуется к просмотру детям до 18-ти: назван

На официальном портале кинокритики Rotten Tomatoes фильм занимает 10 баллов из 10. 

"В день солнечного затмения она решается вместе с двумя своими подругами устроить спиритический сеанс с помощью доски Уиджи. Однако во время оккультного ритуала она совершает роковую ошибку и открывает ворота в свой мир зловещему призраку", - говорится к описанию киноленты.

В основу фильма положен реальный случай, который произошел в далеком 1991 году, когда девушка, которая баловалась с доской Уиджи погибла страшной смертью.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно жюри Международного кинофестиваля Берлинале определилось с победителем номинации "Лучший фильм года".


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