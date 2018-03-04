Какой фильм претендует на главный Оскар в 2018 году

Проходить церемония будет традиционно в кинопанораме "Долби", а бессменным ведущим "Оскара" остается комик Джимми Киммел. Всего жюри определяться с 24 номинациями, но главные статуэтки будут вручены за "Лучший фильм", "Лучшего режиссера", "Лучшего актера" и "Лучшую актрису".

Кинокритики пророчат вручение 13 номинаций ленте "Форма воды". На восемь наград претендует военная драма "Дюнкерк", семь премий может получить лента Мэтью Макдормаха "Три билборда на границе Эббинга, Миссури". Главному актеру фильма Сэму Рокуэллу пророчат победу в номинации "Лучшая мужская роль года".

В номинации "Лучший фильм" мало шансов у фильмов "Призрачная нить" и "Темные времена". Основными претендентами на первенство остаются Гильермо дель Торо и Кристофер Нолан за свои режиссерские работы.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно киножюри определилось с названием худшего фильма года.