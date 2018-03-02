Топовые голливудские актеры снимутся в новой ленте Тарантино

По словам режиссера картины, работа над сценарием длилась на протяжении пяти лет. Как стало известно, Брэд Питт сыграет в фильме дублера Далтона, актера Клиффа Бута. А Ди Каприо досталась роль Рика Далтона, получившего известность благодаря телесериалу-вестерну.

Отмечается, что в фильме будут показаны действия 1969 года, а именно "времена голливудских хиппи". Персонажи картины будут пытаться приспособиться к условиям новой реальности, к которой они, как оказалось, не готовы.

К слову, в фильме будет упомянут инцидент с убийством актрисы Шерон Тейт, которая являлась супругой Романа Полански. Женщина стала одной из жертв приспешников Чарльза Мэнсона.

Описывая свою работу Тарантино подчеркнул, что хочет рассказать историю о Лос-Анджелесе и Голливуде, которых уже не существует.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", жюри Международного кинофестиваля Берлинале определилось с победителем номинации "Лучший фильм года". Обладательницей престижной награды "Золотой медведь" стала румынская кинорежиссер Адина Пинтилли за фильм "Прикасайся/не прикасайся ко мне".