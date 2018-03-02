Пограничники не пустили в Украину российского репера - ФОТО

Отмечается, что накануне были запланированы три концерта рэпера в Киеве, Харькове и Днепре.

Однако, из-за отказа во въезде артисту на территорию Украины, запланированные концерт Антоха МС в Киеве, Харькове, Днепре отменены.

При этом сам артист утверждает, что заранее получил разрешение у СБУ на проведение мероприятия, но ему все равно было отказано во въезде.Также артист попросил прощению у своих фанов и надеется на скорый приезд в Украину.

К слову, все приобретенные билеты подлежат возврату в местах их покупки.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", министерство культуры Украины внесло "черный список" еще четверо российских артистов. По представлению Службы безопасности Украины в страну запрещено въезд трех российских актеров и режиссера.