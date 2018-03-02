05:00 02.03.2018 | Культура | Новости
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"Мона Лиза" покидает стены родного Лувра

Всемирно известная картина итальянского художника Леонардо Да Винчи "Джаконда" отправиться на выставочный тур по Франции. Об этом передает The Times.

Полотно покинет родные стены парижского Лувра впервые с 1974 года. 

По словам министра культуры Франции Франсуазы Ниссен, картину планирую "покатать" по художественным выставкам и экспозициям по стране. Министр считает, что подобное достояние культуры должно стать доступным каждому гражданину Франции, так как эпоха итальянского Возрождения перекинулась и на нашу страну, что привело к значительному прогрессу в области художественной культуры.

Картина, вероятно, отправиться в четверг во французский город Ланс, где будет выставлена на всеобщее обозрение. Сейчас Ниссен лично проводит переговоры с директором Лувра, так как картина необходимо обеспечить надежную охрану и саму сохранность полотна от физических и внешних воздействий.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на аукционе Christie's в Нью-Йорке картина "Спаситель мира" Леонардо да Винчи будет выставлена за сумму около 100 миллионов долларов.


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