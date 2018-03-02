"Мона Лиза" покидает стены родного Лувра

Полотно покинет родные стены парижского Лувра впервые с 1974 года.

По словам министра культуры Франции Франсуазы Ниссен, картину планирую "покатать" по художественным выставкам и экспозициям по стране. Министр считает, что подобное достояние культуры должно стать доступным каждому гражданину Франции, так как эпоха итальянского Возрождения перекинулась и на нашу страну, что привело к значительному прогрессу в области художественной культуры.

Картина, вероятно, отправиться в четверг во французский город Ланс, где будет выставлена на всеобщее обозрение. Сейчас Ниссен лично проводит переговоры с директором Лувра, так как картина необходимо обеспечить надежную охрану и саму сохранность полотна от физических и внешних воздействий.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на аукционе Christie's в Нью-Йорке картина "Спаситель мира" Леонардо да Винчи будет выставлена за сумму около 100 миллионов долларов.