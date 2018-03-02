Первая ракетка Украины рассталась с возлюбленным – ФОТО

Таким образом, отношения с бывшим возлюбленным - игроком сборной Англии по крикету Рисом Топли полностью расторгнуты. Об этом спортсменка рассказала в интервью телеканалу "1+1".

Также девушка в социальных сетях по этому поводу сообщила, что очень замерзла и хотела бы согреться.

"Меня нужно обнять, пожалуйста", – подписала Элина фотографию, на котором стоит рядом с обогревателем.

В свою очередь поклонники спортсменки не заставили ее долго ждать и сразу же начали комментировать пост.

"Да легко, только позови!", "Сейчас приеду", "Я бы хотел не только обнять тебя, Элиночка", – комментируют подписчики.

Отметим, что Элина со Рисом познакомились случайно в тренажерном зале, после чего завязались отношения и продлились около года.

Кстати, теннисистка даже удалила совместные фотографии из своего аккаунта в Instagram. В частности, объяснив это тем, что хочет забыть прошлое.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинская профессиональная теннисистка Элина Свитолина рассказала, что для нее является главным жизненным приоритетом. Об этом четвертая ракетка мира сообщила по случаю победы турнира серии WTA Premier в Дубае, где в финале она обыграла россиянку Дарью Касаткину.