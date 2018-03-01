Злата Огневич исполнит эксклюзивные джазовые хиты - ФОТО, ВИДЕО

Caribbean Club Concert Hall представляет новый масштабный проект, которому нет аналогов в Украине - музыкальное шоу STAR & ORCHESTRA!

Каждое шоу – это новый звёздный вокалист и особенная программа, где найдётся место фанку, свингу, ритм-энд-блюзу и, конечно же, джазу. И всё это в новых оркестровых аранжировках.

Певица исполнит любимые композиции Эллы Фицджеральд, Ареты Франклин и Этты Джеймс. Не обойдётся и без песен из репертуара самой Златы, которые в этот вечер зазвучат по-новому.

"Я обожаю джазовую музыку за то, что никогда не знаешь, что будет дальше. Мой концерт - своеобразный трибьют джазу, той музыке, которая воспитала у меня музыкальный вкус и научила думать над тем, как и что я пою. Вы услышите уже известные джазовые стандарты, я уверена, что среди них будут и ваши любимые песни. Также мы готовим с оркестром и некоторые мои композиции, которые прозвучат в этом концерте по-новому, в чём-то даже необычно. Я с большим нетерпением жду этого вечера! Как сказал Луи Армстронг: "То, что мы играем, и есть сама жизнь"!", - рассказывает о предстоящем шоу певица.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", испытать чистые эмоции и в какой-то мере, детский восторг можно было на деревянным столичном танцопе - Caribbean Club во время свинг-оркестра Ray Collins 'HOT-CLUB.