15:53 01.03.2018 | Культура | Новости
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Ушел из жизни актер сериала "Богатые тоже плачут" - ФОТО

На 81 году скончался популярный актер театра и кино, который более известный из сериала "Богатые тоже плачут" Луис Альберто Сальватьерра.

Ушел из жизни актер сериала

Смерть артиста наступила в Мексике, сообщила Национальная ассоциация исполнителей Мексики в своем микроблоге в Twitter. О других деталях смерти пока ничего неизвестно.

Отметим, что в последнее время актер ощущал боль в районе главного мозга, вследствие чего ему было трудно передвигаться и разговаривать.

Стоит добавить, что Луис Альберто Сальватьерра снимался в мексиканских фильмах и сериалах, но наибольшую известность ему принес "Богатые тоже плачут". Сериал вышел в Мексике в 1979 году и стал вторым латиноамериканским сериалом, показанным в СССР после бразильской теленовеллы "Рабыня Изаура".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", семья бывшей девушки Джима Керри не сумела привлечь актера к суду в связи с ее самоубийством.


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