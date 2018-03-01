Ушел из жизни актер сериала "Богатые тоже плачут" - ФОТО

Смерть артиста наступила в Мексике, сообщила Национальная ассоциация исполнителей Мексики в своем микроблоге в Twitter. О других деталях смерти пока ничего неизвестно.

Отметим, что в последнее время актер ощущал боль в районе главного мозга, вследствие чего ему было трудно передвигаться и разговаривать.

Стоит добавить, что Луис Альберто Сальватьерра снимался в мексиканских фильмах и сериалах, но наибольшую известность ему принес "Богатые тоже плачут". Сериал вышел в Мексике в 1979 году и стал вторым латиноамериканским сериалом, показанным в СССР после бразильской теленовеллы "Рабыня Изаура".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", семья бывшей девушки Джима Керри не сумела привлечь актера к суду в связи с ее самоубийством.