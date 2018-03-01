16:35 01.03.2018 | Культура | Новости     Новости Украины
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Легендарный Жан Рено заговорил по-украински

Знаменитый французский актёр испанского происхождения Жан Рено приехал в Украину на сьемки, где уже испел пообщатся на родном языке наших жителей.

Легендарный Жан Рено заговорил по-украински

Отметим, что француз сейчас перебывает в Карпатах, а именно в ресторанно-гостиничном комплексе в селе Синевирская Поляна. Известно, что в этой местности снимается украинско-французский триллер "Последний шаг".

"На следующий день после поселения Жан Рено попросил вынести из комнаты часы. Но попросил очень вежливо и многократно извинился за такую ​​просьбу. Объяснил, что он очень устал, а часы тикают и мешают ему спать", - рассказал менеджер отеля Константин Пилип. 

На Закарпатье поражены радушием актера.

"Когда Рено видит меня, то издалека машет рукой. Говорил сначала на английском "hello", а теперь уже по-украински говорит "добрий день". Да-да! А еще выучил наше "дякую". Очень хорошо у него это получается. А мне немного странно, когда звезда такого уровня со мной так приветливо здоровается. Честно", - рассказала журналист Оля Полищук.

Кстати, в первые пять дней пребывания в Карпатах актер не выходил за территорию отеля и просил не фотографировать его. Но пообещал, что, когда будет уезжать, то проведет для всех специальную фотосессию и каждому даст автограф.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ"Жан уже успел разочаровать своих фанатов заявив, что роль в этом фильме для него станет заключительной, а дальше он отправиться на заслуженную "актерскую пенсию".


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