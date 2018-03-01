В Лондоне на аукционе продали портрет музы Пикассо за 69 млн долларов

Об этом говорится в сообщении на сайте Sotheby’s.

Отмечается, что портрет размерами 55 на 46 см был написан 4 декабря 1937 года. На нем изображена муза Пикассо – Мария-Тереза Вальтер.

Помимо легендарной картины Пикассо, также была продано полотно под названием "Матадор", которую оценили в разы меньше за 22,9 млн долларов.

Совокупная выручка по итогам торгов Sotheby’s составила более 118 млн долларов.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Фонд государственного имущества Украины намерен выставить на продажу на фондовой бирже государственный пакет акций компании "Сумыоблэнерго". Стартовая стоимость лота составляет 106,275 миллионов гривен.