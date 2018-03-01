08:39 01.03.2018 | Культура | Новости
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В Лондоне на аукционе продали портрет музы Пикассо за 69 млн долларов

На торгах в аукционном доме Лондона Sotheby’s с молотка ушла знаменитая картина испанского и французского художника Пабло Пикассо "Женщина в берете и клетчатом платье", за нее отдали 69,4 млн долларов.

В Лондоне на аукционе продали портрет музы Пикассо за 69 млн долларов

Об этом говорится в сообщении на сайте Sotheby’s.

Отмечается, что портрет размерами 55 на 46 см был написан 4 декабря 1937 года. На нем изображена муза Пикассо – Мария-Тереза Вальтер.

Помимо легендарной картины Пикассо, также была продано полотно под названием "Матадор", которую оценили в разы меньше за 22,9 млн долларов.

Совокупная выручка по итогам торгов Sotheby’s составила более 118 млн долларов.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Фонд государственного имущества Украины намерен выставить на продажу на фондовой бирже государственный пакет акций компании "Сумыоблэнерго". Стартовая стоимость лота составляет 106,275 миллионов гривен.


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