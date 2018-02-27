Стали известны победители YUNA 2018 - ФОТО, ВИДЕО

Об этом сообщается на странице премии в Facebook.

Отметим, что на премии в очередной раз определили лучших исполнителей, а также композиции и группы года. Помимо этого награду присудили за лучший клип, концертное шоу, альбом, и другое.

Вообщем-то, согласно недавно полученным сведениям, победителями YUNA-2018 стали:

- Лучшая песня: группа "Грибы" - "Тает лед";

- Лучшая исполнительница: Тина Кароль;

- Лучший исполнитель: MONATIK;

- Лучший видеоклип: MONATIK - "Vitamin D";

- Лучший альбом: Светлана Лобода - "H2LO";

- Открытие года: группа KAZKA

- Лучший дуэт: Pianoбой Дмитрий Шуров & Morphom - "На вершине";

- Лучшая рок-группа: THE HARDKISS;

- Лучшая песня на украинском языке: THE HARDKISS - "Журавли";

- Лучше концертное шоу: MONATIK -"Vitamin D";

- Лучшая поп-группа: "Время и Стекло";

- Лучший менеджмент артиста: Mozgi Entertament (Алексей Потапенко и Ирина Горовая).

При этом награду "За особые достижения" получили "Братья Гадюкины".

Таким образом, наибольшее количество наград получили MONATIK и группа THE HARDKISS.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в киевском Дворце "Украина" прошла ежегодная церемония награждени победителей "Viva! Самые красивые 2018". На церемонии собрался весь бомонд украинских артистов: Monatik, Олег Винник, The Hardkiss, Сергей Бабкин, Dzidzio, Злата Огневич, NK (Настя Каменских), Антитела, Kiev Tango Project.