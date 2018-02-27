Стали известны победители YUNA 2018 - ФОТО, ВИДЕО

Вчера вечером, 26 февраля, во Дворце "Украина" прошла седьмая церемония награждения музыкальной премии YUNA "Наилучшие в музыке".
Об этом сообщается на странице премии в Facebook.
Отметим, что на премии в очередной раз определили лучших исполнителей, а также композиции и группы года. Помимо этого награду присудили за лучший клип, концертное шоу, альбом, и другое.
Вообщем-то, согласно недавно полученным сведениям, победителями YUNA-2018 стали:
- Лучшая песня: группа "Грибы" - "Тает лед";
- Лучшая исполнительница: Тина Кароль;
- Лучший исполнитель: MONATIK;
- Лучший видеоклип: MONATIK - "Vitamin D";
- Лучший альбом: Светлана Лобода - "H2LO";
- Открытие года: группа KAZKA
- Лучший дуэт: Pianoбой Дмитрий Шуров & Morphom - "На вершине";
- Лучшая рок-группа: THE HARDKISS;
- Лучшая песня на украинском языке: THE HARDKISS - "Журавли";
- Лучше концертное шоу: MONATIK -"Vitamin D";
- Лучшая поп-группа: "Время и Стекло";
- Лучший менеджмент артиста: Mozgi Entertament (Алексей Потапенко и Ирина Горовая).
При этом награду "За особые достижения" получили "Братья Гадюкины".
Таким образом, наибольшее количество наград получили MONATIK и группа THE HARDKISS.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в киевском Дворце "Украина" прошла ежегодная церемония награждени победителей "Viva! Самые красивые 2018". На церемонии собрался весь бомонд украинских артистов: Monatik, Олег Винник, The Hardkiss, Сергей Бабкин, Dzidzio, Злата Огневич, NK (Настя Каменских), Антитела, Kiev Tango Project.
Огромные очереди желающих попасть на концерт известных рок-романтиков группы "Без Обмежень" говорило о том, что эти ребята будут удивлять киевлян своими зажигательными и по-настоящему романтическими песнями. И это было удивительно - даже больше, поскольку музыканты не представляют своей жизни без любви, чувств и желание выступать перед искренними зрителями, чего они ждали целых 18 лет.
25 марта в Киеве назовут победителей музыкальной премии YUNA 25 марта 2014 года в Национальном дворце «Украина» состоится долгожданный праздник украинской музыки, праздник для ее создателей и исполнителей - церемония вручения третьей ежегодной национальной музыкальной премии Украины «YUNA».