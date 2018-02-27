Shakira получила штраф на 25 млн долларов за неуплату налогов

Звезда уже уплатила обозначенную сумму, сообщает DailyMail. Таким образом, выплатив 25 млн долларов, она погасила задолженности по уплате налогов с 2011 по 2014 годы.

Однако несмотря на это, она намерена подать апелляцию и обжаловать требования властей в том, что касается следующих трех лет.

По законам Испании с 2011 по 2014 год Шакира уже являлась резидентом страны, так как проводила в ней больше 183 дней в году. В связи с этим знаменитость должна была платить налог с дохода, полученного не только в Испании, но и за ее пределами.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", бывшая участница группы "ВИА Гра" и супргуга композитора Константина Меладзе Вера Брежнева пришла на шоу "Вечерний Ургант" на российском "Первом канале".