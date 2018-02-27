19:51 27.02.2018 | Культура | Новости
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Shakira получила штраф на 25 млн долларов за неуплату налогов

Известная колумбийская певица Shakira едва не попала за решетку за налоговое мошенничество на 25 млн долларов. 

Shakira получила штраф на 25 млн долларов за неуплату налогов

Звезда уже уплатила обозначенную сумму, сообщает DailyMail. Таким образом, выплатив 25 млн долларов, она погасила задолженности по уплате налогов с 2011 по 2014 годы.

Однако несмотря на это, она намерена подать апелляцию и обжаловать требования властей в том, что касается следующих трех лет.

По законам Испании с 2011 по 2014 год Шакира уже являлась резидентом страны, так как проводила в ней больше 183 дней в году. В связи с этим знаменитость должна была платить налог с дохода, полученного не только в Испании, но и за ее пределами.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", бывшая участница группы "ВИА Гра" и супргуга композитора Константина Меладзе Вера Брежнева пришла на шоу "Вечерний Ургант" на российском "Первом канале".


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