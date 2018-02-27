Лауреаты общенациональной программы "Человек года – 2017" в номинации "Аграрий года"

Награды: медаль «За доблестный труд»; 2 серебряные медали ВДНХ;

орден «За заслуги» ІІ и ІІІ степени; Почетная грамота Министерства аграрной политики Украины; Награда «Святая София»; Премия Национальной академии наук Украины; Орден Украинской православной церкви «За патриотизм» (І и ІІ степени; Медаль Украинской федерации изобретателей; Знак «Творец» Государственного департамента интеллектуальной собственности Министерства образования и науки Украины; Премия УААН «За выдающиеся заслуги в аграрной науке»; Государственная премия Украины в области науки и техники;

Самые значительные достижения в Вашей профессиональной деятельности в 2017 году: В Институте - 15 докторов и 60 кандидатов наук – пополнилась школа юрьевцев, успешно завершен год по выполнению научных задач, завершено оформление опытного поля в земельном кадастре.

Жизненные принципы, которые помогают Вам достигать поставленной цели: Четко ставить задачи в начале года – достигать их выполнения в конце. Забота о людях – на первом месте.

Кем Вы мечтали стать в детстве?: Поэтом.

Есть ли у Вас мечта, которая пока не осуществилась?: Дойти до истины – весь в поиске.

Быть сегодня успешным – это… чтобы в коллективе уважали, ценили и любили.

Ваш любимый афоризм?: «Зри в корень»

Главная трудность в вашей работе?: Отсутствие стабильности.

Как вы отмечаете хороший урожай?: Подведением итогов и награждением работников.

Когда Украина станет аграрным лидером мира?: Украина по ряду позиций уже является мировым лидером.

Продолжите фразу «Дайте мне точку опоры и я... Найду истину жизни.

Какая черта характера – Ваш главный недостаток?: Дипломатия, дипломатия и еще раз дипломатия.

Какое блюдо способно поднять Вам настроение?: Простой крестьянский салат с хорошим растительным маслом.

Есть ли у Вас любимая книга?: Книг, которые я люблю – много, особенно та классика, на которой я воспитывался - «Война и мир»

С кем из исторических личностей Вы могли бы подружиться, если бы были его современником?: П.В. Будрин – основатель Института растениеводства им. В.Я. Юрьева НААН.

Какое чудо света Вы хотели бы перенести в свой родной город?: Харьков и есть чудо света.

Если бы Вы открыли новую планету, как бы Вы ее назвали?: Именем академика Астаурова (Астауровка).

Представьте, что ко Вам в гости приехал Президент Америки с просьбой показать Украину. Куда бы Вы его пригласили на экскурсию?: В парк Фельдмана.

Что Вы считаете своим главным достижением в жизни?: Нашел свое место в жизни.

Какое занятие для Вас - лучший отдых?: Пройти по полям, написать стихи.

Алина СЫЧ

Генеральный директор ЧАО «Владимир-Волынская птицефабрика»



Три главных события 2017 года по Вашей версии:

- Главным событием 2017 года – считаю разработку и внедрение технологии выращивания и производства курицы без антибиотиков и стимуляторов роста под брендом Эпикур, первые продажи стартовали 24 декабря 2017 г. Посещая семинары и конференции ведущих европейских специалистов по птицеводству, мы узнали, что вектор развития нашей отрасли в Европе и США направлен на здоровое питание и отказ от антибиотиков при выращивании птицы. Для нашей команды это был, наверное, самый серьезный вызов за последние 5 лет, но мы его приняли. Создали рабочую группу проекта, привлекли европейских консультантов для совершенствования технологии без антибиотиков и начали эксперименты!!! Сначала половину птичников в рамках одной бригады, дальше- больше… и…. на сегодня 50 % нашей птицы выращивается без антибиотиков и стимуляторов роста! Мы еще в середине пути, еще много предстоит сделать, но и сделано уже немало! В большей степени все это стало возможным благодаря желанию каждого достигнуть поставленной цели путем сплоченной командной работе. Командой объединенной и окрыленной единой целью.

- Нами была разработана и внедрена (на сегодня уже на 6 из 11 бригадах), так называемая система «Бригадный подряд». Сама технология выращивания без антибиотиков требует еще большей биобезопасности, строгое соблюдение гигиены как личной, так и на бригадах, работникам нельзя содержать птицу в подсобных хозяйствах. Необходим еще больший контроль на всех этапах выращивания. Система предусматривает большие полномочия бригадиров, большие заработные платы и меньшее количество работников. Эта система управления птичниками европейского образца, позволит эффективнее управлять выращиванием. При производстве кормов мы лабораторно исследуем и контролируем качество входного сырья на предмет отсутствия микотоксинов и соответствия необходимым параметрам. На выходе наша продукция подвергается дополнительным исследованиям в независимой лаборатории на предмет исследования на отсутствия антибиотиков.

- Одна из ключевых ценностей нашей компании – это экологичность ведения бизнеса. Уже на сегодня мы научились утилизировать отходы и использовать их для подогрева воды для производственных нужд, также часть отходов пригодна для дальнейшего использования фермами по выращиванию норок. У людей, которые живут поблизости, не должно быть вопросов к нашей фабрике.

Ваш жизненный девиз (кредо): Постоянное движение, совершенствование: не борьба с выдуманными героями, подражание кому-то, а каждый день стараться становиться лучше, чем ты был вчера. Такое у меня кредо. Это не обязательно какие-то супердостижения, преодоления, рекорды. Надо просто понимать, что сегодня ты успел больше дел, совершил что-то нужное, полезное. Когда ты действуешь как социальная единица – создаешь продукт, который приносит пользу миру, человечеству, – это не пустой звук, не громкие слова, это много стоит. И обязательно необходимо верить в создаваемый продукт, понимать, что он действительно востребован, полезен.

Какое занятие для Вас - лучший отдых?: Езжу в баню, занимаюсь спортом. Можно съездить в Польшу, благо – рядом. Люблю путешествовать.

Леонид ЦЕНТИ́ЛО

Директор ООО «Агрофирма «Колос»

Заслуженный работник сельского хозяйства Украины.

Кандидат сельскохозяйственных наук.

Кавалер Ордена «За заслуги» ІІІ степени

Кавалер ордена Святого Николая Чудотворца

Кавалер ордена Святого Великомученика Георгия Победоносца

Благодарности Киевской облгосадминистрации

Знак почета Киевской облгосадминистрации

Почетные грамоты Министерства аграрной политики и продовольствия Украины

Самые значительные достижения в Вашей профессиональной деятельности в 2017 году: Организация и проведение всеукраинского фестиваля «Мы дети твои, Украина!», Присвоение предприятию статуса «Племенной репродуктор по разведению крупного рогатого скота Украинской черно-рябой молочной». Открытие учебно-производственного центра НУБиП Украины. Награждение предприятия журналом Farmer «Аграрная Элита Украины» в номинации «Инновационность». Победа футбольной команды «Колос» в районном чемпионате, открытие после реконструкции нового стадиона.

Жизненные принципы, которые помогают Вам достигать поставленной цели: Знание, настойчивость и целеустремленность. Надеяться на себя и верить в помощь людей.

Кем Вы мечтали стать в детстве?: Личностью.

Есть ли у Вас мечта, которая пока не осуществилась?: Достаток, благополучие и мир на земле.

Быть сегодня успешным – это… Успех – это доверие людей.

Ваш любимый афоризм?: Иногда можно сделать шаг назад, чтобы потом сделать два шага вперед.

Главная трудность в вашей работе?: «Здається, часу і не гаю, а не встигаю, не встигаю! (Ліна Костенко)

Как вы отмечаете хороший урожай?: Отмечаем в кругу работников хозяйства.

Когда Украина станет аграрным лидером мира?: Когда будет иметь четкую национальную политику касательно развития собственного сельского хозяйства.

Если счастье не в деньгах, то в чем?: Счастье – в расцвете украинского села и уверенности в новом дне.

Продолжите фразу «Дайте мне точку опоры и я... открою новые возможности».

Кому в этой жизни Вы завидуете?: Завидую молодежи, потому что в их руках – будущее.

Какая черта характера – Ваш главный недостаток?: Доверчивость.

Какое блюдо способно поднять Вам настроение?: Борщ по-пустоваровски.

Есть ли у Вас любимая книга?: Собственная жизненная история.

С кем из исторических личностей Вы могли бы подружиться, если бы были его современником?: Ремесло Василий Николаевич.

Какое чудо света Вы хотели бы перенести в свой родной город? Что бы оно символизировало?: Статуя Свободы. Оно символизировало бы несокрушимость духа.

Если бы Вы открыли новую планету, как бы Вы ее назвали?: Пустоваровка.

Представьте, что к Вам в гости приехал Президент Америки с просьбой показать Украину. Куда бы Вы его пригласили на экскурсию?: В Макдональдс.

Что Вы считаете своим главным достижением в жизни, а что самой большой ошибкой?: Главное достижение - дети и внуки.

Ошибка – нереализованные планы из-за собственных просчетов.

Какое занятие для Вас - лучший отдых?: Робота.