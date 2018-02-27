Киркоров сравнил Ани Лорак с Аллой Пугачевой - ФОТО

Об этом артист рассказал в своем Instagram-аккаунте.

Отметим, что в своем посте он отметил, что Каролина показала на шоу "Дива" преемственность лучших мастеров и традиций российской эстрады. Кроме того, она достойна именно такого размаха и истории, все остальное расставит на свои места время.

"Безупречный живой звук, вокал, красивые песни, при чем, что не песня - хит, слова которого ты понимаешь, знаешь все и поешь вместе с залом наизусть, невероятный масштаб декораций, с каждой песней меняющейся на 360 градусов, красивейшие костюмы, оригинальные постановки танцев в лице супер балета "FREEDOM”, измененные аранжировки многих песен в лучших традициях мирового уровня! Все это понимаешь и осознаёшь чуть позже, вспоминая и восстанавливая в память каждую минуту почти трехчасового шоу", - продолжил артист.

Также он добавил, что шоу украинской певицы станет знаковым и культовым, как в свое время было с шоу Пугачевой.

Кстати, концерт посетил российский эстрадный исполнитель Сергей Лазарев. Как отметила Лорак, присутствие его и Филиппа стало для нее настоящим сюрпризом и подарком.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", скандальная украинская артистка Ани Лорак, которая уже длительное время выступает в России, призналась своим поклонникам о невероятной любви к ним, и что она готова отдать свое горячие сердце на концерте в Питере.