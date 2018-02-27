02:00 27.02.2018 | Культура | Новости
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Поэма Стивена Кинга "Храм из костей" станет сериалом

Американский писатель, который работает в разных жанрах сможет не только перечитать свою поему "Храм из костей", но и увидеть ее на экранах уже в ближайшие время.

Поэма Стивена Кинга

Такое решение приняла независимая компания Cedar Park Entertainment, принадлежащей Крису Лонгу и Дэвиду Эйру. Как сообщает Den of Geek, именно Лонг сотрудничал с Кингом во время сьемок экранизации новеллы "Мистер Мерседес". Поэтому, стоит ожидать новое творение на успешный проект.

Отметим, что поэма Кинга "Храм из костей" рассказывает об авантюристе, организовавшем экспедицию вглубь джунглей с целью отыскать мифический Храм из костей. Раскрыв тайну, не предназначенную для глаз незнакомцев, лишь трое из 32 путешественников остаются в живых. Рассказ ведется от лица одного из выживших – завсегдатая барной стойки, готового поделиться своей историей в обмен на выпивку.

В данный момент никаких подробностей о сериале пока не сообщается, даже не называется канал, который будет показывать новое шоу.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", известный французский актер Жан Рено прилетел на Украину, чтобы сняться в новом фильме. 

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