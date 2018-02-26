В Египте нашли крупный некрополь с сокровищами - ВИДЕО

На глубине восьми метров покоились 40 каменных и деревянных саркофагов разных форм и размеров. В них найдены 17 идеально сохранившихся мумий, а также заполненные канопы (ритуальные алебастровые сосуды с крышками в виде голов зверей), бронзовые, позолоченные и костяные украшения, маски, амулеты, глиняная посуда и более тысячи погребальных статуэток, которые в древности клали в могилы.

Как сообщает в воскресенье, 25 февраля, Еuronews, об археологическом открытии рассказал египетский министр по делам древностей Халед Ахмед аль-Анани. По его словам, раскопки начались в ноябре 2017 года.

Были найдены несколько погребальных шахт. И это только начало, - пояснил аль-Анани, добавив, что по его мнению необходимо провести еще как минимум пять экспедиций, но ясно одно: очень скоро в этой части страны появится новая археологическая достопримечательность.

По предварительным данным, семейное кладбище жрецов позднего периода фараонов может датироваться периодом XXVI-XXVIII династий (то есть VII-V веками до нашей эры) или же самым началом эпохи Птолемеев (IV века до нашей эры. Более точно это предстоит установить в ходе дальнейшей работы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее в Египте на знаменитом плато Гиза близ Каира обнаружена гробница возрастом 4,4 тысячи лет. Археологи считают, что она принадлежала жрице Хетпет.