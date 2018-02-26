Настя Каменских рассказала о кумирах детства

Об этои звезда расскала для передачи "Светская жизнь" в интервью с Катей Осадчей.

Как утверждает певица, она в свои восемь лет очень восхищалась Ани Лорак. Так, однажды Настя встретила Каролину, котороя была в красном пиджаке с золотыми пуговицами. В тот момент Настя подумала, что Ани Лорак не только талантливая, а еще и очень красивая.

Стоит отметить, что Настя неоднократно в детстве ходила на студию звукозаписи, где встречала известных артистов.

"Я помню как мне было 5 лет, а возле дома была студия и я ходила туда с крестной. Там меня сажал на колени Зибров и говорил, какая маленькая и красивая девочка. А еще я очень хорошо помню Нину Матвиенко, которая пела с моей мамой. Каждый раз когда она меня видит то говорит, что видела меня еще когда я была в животике", - с улыбкой вспоминает Настя.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинская певица Настя Каменских прокомментировала возможность воссоединения ее дуэта с Потапом.