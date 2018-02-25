В украинском фильме будет сниматься сам Жан Рено

Актер будет сниматься в совместной украино-французской ленте "Последний шаг". Детали своей новой роли Рено не раскрывает, чтобы заранее не афишировать выход кино.

Правда, Жан уже успел разочаровать своих фанатов заявив, что роль в этом фильме для него станет заключительной, а дальше он отправиться на заслуженную "актерскую пенсию".

В сьемках будут принимать участие; канадская актриса Сара Линд, английский актер Том Хоппер, американский актер Гарри Дурдан и украинские актеры Игорь Цишкевич, Маргарита Бурковская, Олег Карпенко и другие.

"Сотрудничество со звездами такого масштаба - это очередной этап развития нашей киноиндустрии", - отмечает Илленко.

Выход кинотрейлера режиссеры обещают под конец 2018 года, а сам фильм выпустят в прокат в 2019 году.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее жюри Международного кинофестиваля Берлинале определилось с победителем номинации "Лучший фильм года".