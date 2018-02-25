16:54 25.02.2018 | Культура | Новости     Новости Украины
100187294:roman

В украинском фильме будет сниматься сам Жан Рено

Известный французский актер Жан Рено прилетел на Украину, чтобы сняться в новом фильме. Об этом написал председатель Госкино Украины Филипп Илленко.

В украинском фильме будет сниматься сам Жан Рено

Актер будет сниматься в совместной украино-французской ленте "Последний шаг". Детали своей новой роли Рено не раскрывает, чтобы заранее не афишировать выход кино. 

Правда, Жан уже успел разочаровать своих фанатов заявив, что роль в этом фильме для него станет заключительной, а дальше он отправиться на заслуженную "актерскую пенсию".

В сьемках будут принимать участие; канадская актриса Сара Линд, английский актер Том Хоппер, американский актер Гарри Дурдан и украинские актеры Игорь Цишкевич, Маргарита Бурковская, Олег Карпенко и другие.

"Сотрудничество со звездами такого масштаба - это очередной этап развития нашей киноиндустрии", - отмечает Илленко.

Выход кинотрейлера режиссеры обещают под конец 2018 года, а сам фильм выпустят в прокат в 2019 году.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее жюри Международного кинофестиваля Берлинале определилось с победителем номинации "Лучший фильм года".

Поделиться
Читайте также:

  • Американский актер и режиссер Сильвестр Сталлоне, пытаясь снять максимально реалистичный фильм-боевик, получил травму шеи.

  • На 28 июля перенес Киевский райсуд Полтавы рассмотрение дела по Геннадия Кернеса, удовлетворив ходатайство подсудимого. Мэр Харькова просил не проводить заседания суда из-за отсутствия его защитника Лидии Изотовой, которая сейчас находится на съезде адвокатов.

  • В воскресенье, 25 февраля по всей стране ударят сильнейшие морозы. Об этом передает Укргидрометцентр.
 
Пхеньян готов "протянуть" руку Вашингтон и начать диалог Борис Джонсон раскрыл детали захвата Крымского полуострова в 2014 году На одной из трасс Кировоградской области произошла авария - ФОТО На одной из трасс Кировоградской области произошла авария - ФОТО
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив