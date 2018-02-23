Кайли Дженнер случайно обрушила стоимость соцсети на миллиард долларов

Об этом Кайли написала в своем Twitter.

Отметим, что ее стоимость акций компании моментально просела на 6,1 процента.

"Так, вы тоже больше не открываете Snapchat? Или это только я… Ах, это так грустно", — написала Кайли Дженнер.

Причиной охлаждения чувств модели к Snapchat, скорее всего, стал новый дизайн мобильного приложения. Кайли Дженнер он, очевидно, не понравился, о чем она написала в Twitter чуть раньше. Подписчики девушку поддержали и в комментариях обрушились с негодованием на компанию.

В свою очередь журналисты и аналитики с Уолл-Стрит полагают, что на плачевное положение социальной сети могли повлиять как твит Дженнер, так и свежие нововведения разработчиков.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в работе Facebook и Instagram произошли серьезные сбои. Сейчас эти соцсети не работают как в мобильной, так и в веб-версии.