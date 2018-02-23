18:14 23.02.2018 | Культура | Новости
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Кайли Дженнер случайно обрушила стоимость соцсети на миллиард долларов

Популярная американская модель Кайли Дженнер одним твитом обрушила акции крупной компании. Оказалось, ее соцсети интересны не только подросткам, но и серьезным аналитикам.

Кайли Дженнер случайно обрушила стоимость соцсети на миллиард долларов

Об этом Кайли написала в своем Twitter. 

Отметим, что ее стоимость акций компании моментально просела на 6,1 процента. 

"Так, вы тоже больше не открываете Snapchat? Или это только я… Ах, это так грустно", — написала Кайли Дженнер.

Причиной охлаждения чувств модели к Snapchat, скорее всего, стал новый дизайн мобильного приложения. Кайли Дженнер он, очевидно, не понравился, о чем она написала в Twitter чуть раньше. Подписчики девушку поддержали и в комментариях обрушились с негодованием на компанию.

В свою очередь журналисты и аналитики с Уолл-Стрит полагают, что на плачевное положение социальной сети могли повлиять как твит Дженнер, так и свежие нововведения разработчиков. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в работе Facebook и Instagram произошли серьезные сбои. Сейчас эти соцсети не работают как в мобильной, так и в веб-версии.

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