Кайли Дженнер случайно обрушила стоимость соцсети на миллиард долларов

Популярная американская модель Кайли Дженнер одним твитом обрушила акции крупной компании. Оказалось, ее соцсети интересны не только подросткам, но и серьезным аналитикам.
Об этом Кайли написала в своем Twitter.
Отметим, что ее стоимость акций компании моментально просела на 6,1 процента.
"Так, вы тоже больше не открываете Snapchat? Или это только я… Ах, это так грустно", — написала Кайли Дженнер.
Причиной охлаждения чувств модели к Snapchat, скорее всего, стал новый дизайн мобильного приложения. Кайли Дженнер он, очевидно, не понравился, о чем она написала в Twitter чуть раньше. Подписчики девушку поддержали и в комментариях обрушились с негодованием на компанию.
В свою очередь журналисты и аналитики с Уолл-Стрит полагают, что на плачевное положение социальной сети могли повлиять как твит Дженнер, так и свежие нововведения разработчиков.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в работе Facebook и Instagram произошли серьезные сбои. Сейчас эти соцсети не работают как в мобильной, так и в веб-версии.