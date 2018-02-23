17:52 23.02.2018 | Культура | Новости     Новости Украины
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Данилко раскритиковал певца от Беларуси на Евровидении-2018

Член жюри Национального отбора на "Евровидение" Андрей Данилко считает, что украинский певец Alekseev не смог бы стать победителем в украинском песенным конкурсе.

Данилко раскритиковал певца от Беларуси на Евровидении-2018

Об этом Данилко поведал в интервью fakty.ua.

По словам Данилко, Алексеев как исполнитель ему очень нравится. Также член жюри отметил, что в артиста есть что-то трогательное, особенно после исполнения песни "Пьяное солнце", написанной Русланом Квинтой.

При этом сам номер на Евровидение в котором он играет "северное сияние" не усовершенствован. По его мнению, в номере слишком много компьютерной графики, за которой все теряется.

"Это постоянно отвлекает. Думаю, если бы Алексеев участвовал в нашем отборе, не смог бы победить. Слишком сильная у нас конкуренция. В Беларуси ему в этом смысле было совсем просто. Говорят, там голосовали 5 тысяч человек, а у нас – сотни тысяч", – подчеркнул Данилко.

В свою очередь сам Алексеев отмечает, что его команда не видела особых шансов на победув Украине.

"Но вместе с тем я желаю ему всего самого лучшего", – резюмировал Данилко.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в песне "Forever", которую украинский поп-исполнитель Никита Алексеев (Alekseev) планирует спеть в финале национального отбора на Евровидение-2018 в Беларуси, заметили плагиат.

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