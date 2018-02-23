Ани Лорак готова отдать всю свою любовь Питеру - ФОТО

Об этом звезда рассказала на своей страничке в Instagram.

В своем посте певица сообщила, что во время ее нового шоу трудились лучшие профессионалы со всего мира.

"Я отдам вам всю свою любовь, более 20 лет служению сцене. Мое горячее сердце будет биться для Вас. Осталось четыре дня до премьеры шоу "Дива" в Питере!" – сообщила звезда.

Стоит напомнить, что несколько дней назад состоялась премьера шоу "Дива" в столице Беларуси - Минске. При этом уже 25 февраля Каролинапланирует покорять Санкт-Петербург, а 3 марта звезда представит свою программу в столице РФ - Москве.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", известная украинская исполнительница Ани Лорак опубликовала снимки документального фильма Дива-2018. Фото появились на страничке одной из социальных сетей певицы.